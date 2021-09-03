شؤون فلسطينية

الكشف عن نتائج تحقيق جيش الاحتلال بحادثة مقتل القناص على حدود القطاع

الكشف عن نتائج تحقيق جيش الاحتلال بحادثة مقتل القناص على حدود القطاع
الجندي الإسرائيلي الذي قتل على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتائج التحقيق في حادثة مقتل قناص "حرس الحدود" بارئيل شموئيلي التي قدمت صباح اليوم لعائلته، كشفت "عدم وجود ثغرة فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار، ولم يتم تغييرها في أي مرحلة قبل الأحداث أو خلالها".

وأضافت: "لكن اتضح القصور في نشر القوات، حيث كان من الصواب نشر القوات وتفعيلها بشكل مختلف في لحظة وصول الشبان الفلسطينيين إلى منطقة الجدار".

وأكدت التحقيقات، وفق القناة، أنه حتى في هذا الحادث، قامت القوات بإطلاق نيران كثيفة نحو الفلسطينيين، ولم يتم تقييد عمل القناصة.

وسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات في مقتل الجندي، بارئيل شموئيلي عند حدود قطاع غزة، إلى عائلته.

ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، فإن قائد المنطقة الجنوبية اليعازر توليدانو، وقائد فرقة غزة، نمرود ألوني وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة المنتهية ولايته، يوآف برونر، حضروا لتقديم نتائج التحقيق في مقتل شموئيلي.

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بوفاة قناص متأثراً بإصابة خطيرة، أُصيب بها عند حدود غزة.

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، نظمت مسيرة جماهيرية في 21 من آب/أغسطس الجاري، على الحدود الشرقية للقطاع، أسفرت عن استشهاد مواطنيْن متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.

وشهدت المسيرة إطلاق نار من مسافة صفر في إحدى فوهات الجدار العازل، نفذها فلسطيني، أسفر عن إصابة القناص بارئيل شموئيلي، فيما تم الإعلان عن وفاته الاثنين الماضي.

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