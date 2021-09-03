قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شاباً من بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خير الدين دراغمة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين، ويقتحم عدة منازل في بيت لحم، بالضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد سميح طقاطقة (28 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ومحمود ثائر أبو العدس من قرية حوسان غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير حسنين شوكة في ساحة المهد، بحثا عن نجله حسن، بالإضافة إلى منزل انس اسماعيل نواورة في جبل الموالح وسط بيت لحم، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.