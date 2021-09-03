إسرائيل: إعفاء المُتطعمين أو المُتعافين العائدين من دول أجنبية عن الخضوع لحجر صحي





ويلزم العائدون بالخضوع لفحص (كورونا)، وسيعفون من الحجر بعد ورود نتيجة سلبية للفحص أو بعد 24 ساعة.



ويسري الامر على العائدين المُطعمين ب ثلاث جرعات أو المتعافين الذين تلقوا جرعة تطعيم، أو على المتعافين أو الذين لم تمر على تطعيمهم بالجرعتين أربعة أشهر.





ومع ذلك يستمر فرض الحجر الصحي على العائدين من أربع دول وهي، البرازيل والمكسيك وتركيا وبلغاريا.



إلى ذلك أعلنت السويد حظر دخول سياح إسرائيليين إلى أراضيها بسبب تفشي الوباء في إسرائيل.





ويأتي قرارها بعد يوم من اتباع البرتغال خطوة مماثلة في اعقاب رفع الاتحاد الأوروبي إسرائيل من قائمة الدول الآمنة.



ويشار إلى أن إيطاليا تلزم الإسرائيليين بإبراز نتيجة فحص سلبية حتى وان كانوا مُطعمين، ويخشى أن تفرض دول أخرى في انحاء القارة قيودا على السياح الإسرائيليين، وفق (مكان).



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه اعتباراً من اليوم سيُعفى الإسرائيليون المطعمون أو المتعافون العائدون من معظم الدول الأجنبية عن الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.