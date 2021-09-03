دولي

صورة.. جيش الاحتلال يسلم عائلة الجندي شموئيلي نتائج تحقيق مقتل ابنهم على حدود القطاع

صورة.. جيش الاحتلال يسلم عائلة الجندي شموئيلي نتائج تحقيق مقتل ابنهم على حدود القطاع
الجندي الإسرائيلي الذي قتل على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات في مقتل الجندي، بارئيل شموئيلي عند حدود قطاع غزة، إلى عائلته.

ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، فإن قائد المنطقة الجنوبية اليعازر توليدانو، وقائد فرقة غزة، نمرود ألوني وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة المنتهية ولايته، يوآف برونر، حضروا لتقديم نتائج التحقيق في مقتل شموئيلي.

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بوفاة قناص متأثراً بإصابة خطيرة، أُصيب بها عند حدود غزة.

وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، نظمت مسيرة جماهيرية في 21 من آب/أغسطس الجاري، على الحدود الشرقية للقطاع، أسفرت عن استشهاد مواطنيْن متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.

وشهدت المسيرة إطلاق نار من مسافة صفر في إحدى فوهات الجدار العازل، نفذها فلسطيني، أسفر عن إصابة القناص بارئيل شموئيلي، فيما تم الإعلان عن وفاته الاثنين الماضي.


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