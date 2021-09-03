صورة.. جيش الاحتلال يسلم عائلة الجندي شموئيلي نتائج تحقيق مقتل ابنهم على حدود القطاع

وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بوفاة قناص متأثراً بإصابة خطيرة، أُصيب بها عند حدود غزة.





وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، نظمت مسيرة جماهيرية في 21 من آب/أغسطس الجاري، على الحدود الشرقية للقطاع، أسفرت عن استشهاد مواطنيْن متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.



