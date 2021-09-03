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شؤون فلسطينية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون
السفير القطري محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/إيرز.

يأتي ذلك في ظل استعدادات لصرف المنحة القطرية التي تُقدم للأسر الفقيرة في القطاع، بواسطة الأمم المتحدة.

ووقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برئاسة، العمادي، في 19 من آب/أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقال العمادي، إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا.

وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

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