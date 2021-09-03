العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

يأتي ذلك في ظل استعدادات لصرف المنحة القطرية التي تُقدم للأسر الفقيرة في القطاع، بواسطة الأمم المتحدة.

ووقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برئاسة، العمادي، في 19 من آب/أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.





وقال العمادي، إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا.



