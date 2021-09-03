عاجل

  • إسرائيل: تسجيل 11,210 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير في أعلى حصيلة منذ تفشي المرض

شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا  يميل الى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 30-19 30-19 بيت لحم 31-20 30-19 30-19
رام الله والبيرة 30-19 29-18 29-18 طولكرم 32-22 31-21 31-21
نابلس 32-20 31-20 31-20 قلقيلية 32-22 31-21 31-21
جنين 34-22 33-22 33-22 سلفيت 31-20 30-19 30-19
طوباس 35-23 34-23 34-23 روابي 32-20 31-20 31-20
الخليل 30-19 29-19 29-19 غزه 31-23 30-22 30-22
أريحا 40-26 39-25 39-25 خانيونس 31-23 30-22 30-22
الأغوار الشمالية 38-24 37-23 37-23 رفح 32-22 31-21 31-21

أخبار ذات صلة

طالع: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

المالكي: انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تعزيز ودعم وإسناد للموقف الفلسطيني

المالكي: انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تعزيز ودعم وإسناد للموقف الفلسطيني

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

العملات: استمرار انخفاض الدولار

العملات: استمرار انخفاض الدولار

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الشهيد احمد صالح

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الشهيد احمد صالح

مصرع مواطنة في حادث سير على شارع البحر غرب غزة

مصرع مواطنة في حادث سير على شارع البحر غرب غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الشهيد احمد صالح

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الشهيد احمد صالح

الزهار: لا وساطة دولية تدفع في حدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى

الزهار: لا وساطة دولية تدفع في حدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية في ولاية نيوجيرسي

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية في ولاية نيوجيرسي

الاحتلال يقتحم يعبد ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم يعبد ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

نقل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة لغرفة العناية المكثفة

نقل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة لغرفة العناية المكثفة

اللجنة العُليا لتطوير التعليم الطبي في فلسطين تتخذ مجموعة قرارات

اللجنة العُليا لتطوير التعليم الطبي في فلسطين تتخذ مجموعة قرارات

الحساينة يُشيد بدور المنظومة الصحية في تطبيق خطة محكمة للتطعيم ضد كورونا

الحساينة يُشيد بدور المنظومة الصحية في تطبيق خطة محكمة للتطعيم ضد كورونا

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر