الطقس: استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 30-19 30-19 بيت لحم 31-20 30-19 30-19 رام الله والبيرة 30-19 29-18 29-18 طولكرم 32-22 31-21 31-21 نابلس 32-20 31-20 31-20 قلقيلية 32-22 31-21 31-21 جنين 34-22 33-22 33-22 سلفيت 31-20 30-19 30-19 طوباس 35-23 34-23 34-23 روابي 32-20 31-20 31-20 الخليل 30-19 29-19 29-19 غزه 31-23 30-22 30-22 أريحا 40-26 39-25 39-25 خانيونس 31-23 30-22 30-22 الأغوار الشمالية 38-24 37-23 37-23 رفح 32-22 31-21 31-21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا يميل الى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.