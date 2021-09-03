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شاهد: عدوان إسرائيلي جديد بالصواريخ في محيط دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لها

شاهد: عدوان إسرائيلي جديد بالصواريخ في محيط دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لها
جانب من قصف إسرائيلي في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية في الجيش السوري، تصدت بعد منتصف الليلة، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن في "حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش السوري، تصدت في 19 من آب/أغسطس الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص وأسقطت معظمها.


 


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