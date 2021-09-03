رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف الشهيد احمد صالح



وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إننا إذ نترحم على روح الشهيد البطل، فإننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه هذه الجريمة النكراء واستهدافه للفعاليات الشعبية ذات الطابع السلمي".



وأكد القيادي في حركة حماس، أن دماء الشهداء ستبقى منارة وحافزاً لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها في غزة وبيتا وجنين وبلاطة ونابلس والقدس ورام الله، حيث قال: "مستمرون حتى وقف العدوان وكسر الحصار على طريق التحرير".



رام الله - دنيا الوطننعى الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد أحمد مصطفى صالح، الذي استهدفه الاحتلال بالرصاص الحي، خلال فعاليات الارباك الليلي الشعبية، ضد الاحتلال شرقي مدينة جباليا، مساء أمس الخميس.