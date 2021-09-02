سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسيرة أنهار الديك

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سالم العسكري شمال جنين شمالي الضفة الغربية، مساء الخميس، عن الأسيرة الحامل أنهار الديك، والتي تترقب مولدها خلال الأيام القادمة.وقررت محكمة "عوفر" العسكرية، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، بالإضافة إلى إقامة جبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.وفي ذات السياق، أفرجت سلطات الاحتلال على حاجز "برطعة" العسكري، مساء اليوم الخميس، عن الأسير الجريح عبد الله باسم أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، أنّ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الأسير أبو بكر فور الإفراج عنه إلى مستشفى جنين الحكومي، ومن ثم جرى تحويله للمستشفى الأهلي في الخليل لاستكمال العلاج.وأشار ابو بكر، إلى أنّ الأسير عبد الله أُصيب برصاص قوات الاحتلال بالقرب من يعبد، قبل اعتقاله، حيث أمضى في سجون الاحتلال شهرًا ونصف قبل أن يفرج عنه الليلة.