شؤون فلسطينية

استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال قمع الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة

استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال قمع الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرين بالرصاص الحي والاختناق، مساء الخميس، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "استشهد شاب (26 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن، خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وفي مدينة غزة، أصيب مواطنين بالرصاص وعدد آخر بالاختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة، وابلًا من قنابل الغاز صوب المشاركين بفعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة.

ووسط القطاع، أصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي، خلال فعاليات الارباك الليلي التي انطلقت شرق مخيم البريج.

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