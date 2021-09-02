الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية في ولاية نيوجيرسي

رام الله - دنيا الوطنطمأنت وزارة الخارجية والمغتربين ابناء شعبنا على سلامة جاليتنا في ولاية نيوجيرسي الامريكية اثر الاعصار الكبير الذي حصل في الولاية، حيث افادنا مركز خدمات الجالية الفلسطينية وأكد انه لا توجد اي خسائر في ارواح ابناء الجالية وانما كانت الخسائر مادية، وأفاد أيضا مركز خدمات الجالية أنه شكل غرفة طواريء ويعمل بالتنسيق مع الوزارة على مساعدة ابناء الجالية من المتضررين.وتمنت الوزارة لابناء الجالية الفلسطينية والعربية وللمجتع الامريكي الصحة والسلامة. وتؤكد على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تجاوز هذه المحنة.