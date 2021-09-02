الحساينة يُشيد بدور المنظومة الصحية في تطبيق خطة محكمة للتطعيم ضد كورونا

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس 2/9/2021 ، ما تقوم به المنظومة الصحية الفلسطينية، منذ بدء جائحة "كورونا"، من عمل رائع، وجهد كبير، رُغم شُحّ الإمكانيات، "مدعاة للشكر والثناء".وقال د. الحساينة: "خلال فترة وجيزة تمكّنت الطواقم الصحية العاملة من تطعيم عشرات الآلاف من أبناء شعبنا ضد فايروس "كورونا"، ضمن خطّة محكمة، تمثّلت في افتتاح عشرات المراكز والنقاط المنتشرة في كل المحافظات لتلقي اللقاحات، ما مكّن مختلف شرائح شعبنا من الحصول على تلك اللقاحات بسهولة ويُسر، الأمر الذي يساهم في تعزيز المناعة المجتمعية من الفايروس".وتوجه الدكتور الحساينة بالتحية للعاملين كافة في مجال الصحة، مثمناً استجابة المواطنين وتفاعلهم العالي مع حملة التطعيم، "متمنين لجميع أبناء شعبنا الصحة والسلامة والمعافاة التامة".