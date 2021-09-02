الرئيس عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الكبير د. أشرف زكي النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته في القاهرة، الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وابنته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ومنح الرئيس، الفنان زكي النجمة الكبرى، تقديرًا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرًا لمسيرته الطويلة الحافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيّمة، وتثمينًا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.