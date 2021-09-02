وزيرة الصحة: الفريق جبريل الرجوب بصحة جيدة ويتماثل للشفاء

رام الله - دنيا الوطنأفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من إصابته بفايروس (كورونا).وقالت الوزيرة: "إن طاقماً طبياً من وزارة الصحة قد أجرى ، اليوم الخميس، فحوصات طبية شاملة للفريق الرجوب، وتبين أن نتائج جميع هذه الفحوصات جيدة"، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وأكدت الكيلة أن الفريق الرجوب يستجيب للعلاج ويتماثل للشفاء، متمنية له موفور الصحة والعافية.