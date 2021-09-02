إصابات بالاختناق بين المواطنين خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي القطاع

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات الارباك الليلي، على طول الحدود الشرقة لقطاع غزة، والتي دعت اليها الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلي والبالونات المتفجرة، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.



وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها، تجاه المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس، على أرضي مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.



في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.



وأفادت وكالات محلية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة، أطلقت وابلًا من قنابل الغاز صوب المشاركين بفعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة.



بدوره، نقل أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين في فرقة غزة، قولهم: "يوجد حاليًا 5 مراكز للتظاهرات على طول حدود قطاع غزة، كما أن هناك إشعال كبير جدا للإطارات في عدة نقاط".



وأضاف بوخبوط: "الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة عند حدود قطاع غزة هي بفعل عبوات متفجرة يلقيها الشبان الفلسطينيين نحو قوات الجيش عند الحدود".



رام الله - دنيا الوطن