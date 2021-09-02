شؤون فلسطينية

حماس: اتفاق (أونروا) وأمريكا يحتوي شروطا "خطيرة" و"مذلة"

حماس: اتفاق (أونروا) وأمريكا يحتوي شروطا "خطيرة" و"مذلة"
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة حماس عن رفضها التام والكامل للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية و(أونروا) لاستعادة التمويل الأمريكي.

وطالبت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، إدارة وكالة الغوث بالتحلل الفوري من الاتفاق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأعلنت حماس، رفضها اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات (أونروا) وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا الاتفاق وشروطه.

وقالت: رغم إدراكنا للأزمة المالية الحادة المصطنعة التي تمر بها الوكالة، وأهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، تفرغ الوكالة وتفويضها من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد.

ودعت الحركة للتحرك الوطني الشامل لرفض هذه الاتفاقية، وفي كل الأقاليم، ضمن خطة عمل وطنية.

وأهابت بالشعب الفلسطيني في كل مكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين.

ولفتت إلى أنّ "اتفاقية الإطار" الموقّعة بين (أونروا) وزارة الخارجية الأمريكية في ١٥ يوليو الماضي احتوت على شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل إعادة التمويل.

وقالت إنّ الولايات المتحدة تسعى لتقديم خدمة للاحتلال الإسرائيلي بإنهاء ملف اللاجئين "جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم".

وشدّدت على أنّ "مالم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي".

كما أكّدت حماس على أنّ "اتفاق الإطار" يتناقض تمامًا مع التفويض الممنوح لـ(أونروا) من قبل الأمم المتحدة، وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية - أمنية في يد دولة أجنبية.

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