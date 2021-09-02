عاجل

  • حماس: اتفاق (أونروا) وأمريكا يحتوي شروطا خطيرة ومذلة

شؤون فلسطينية

الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يكشف حقيقة وجود يخت سياحي بقطاع غزة

الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يكشف حقيقة وجود يخت سياحي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اصدر الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، مساء اليوم الخميس، توضيحاً، بخصوص اليخت السياحي الذي دخل الى قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في التوضيح الذي نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذا قارب فني تقني؛ لبحث جودة المياه والأسماك في بحر غزة، ويتبع مؤسسة الفاو، بالتعاون مع جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك.

وأشار الاتحاد، إلى أنه ليس يختاً سياحياً كما يتناقله النشطاء، علما بأن أي قوارب أو يخوت سياحية يتم دخولها لقطاع غزة، تتم بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.

وأوضح الاتحاد، أن مهام القارب تتمثل في تدريب الفريق المختص عن الاشراف على الاقفاص لمدة سنة، وتنفيذ برنامج الغذاء اليومي والنظافة على الاقفاص.

وأشار إلى أن من مهامه كذلك، نقل العلف الخاص بالأحواض، وتنفيذ جميع المهام الخاصة بتوصيل الأدوات للصيانة، بالإضافة الى توصيل بزرة السمك طول فترة الحضانة.




أخبار ذات صلة

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

الجهاد الإسلامي تنفي عقد أي لقاءات رسمية مع السلطة في الضفة

الجهاد الإسلامي تنفي عقد أي لقاءات رسمية مع السلطة في الضفة

طالع مخرجات القمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت بالقاهرة

طالع مخرجات القمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت بالقاهرة

وزير الاقتصاد يدعو لاتخاذ خطوات جوهرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد يدعو لاتخاذ خطوات جوهرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني

الجامعة العربية تحذر من خطر مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين بالقدس

الجامعة العربية تحذر من خطر مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين بالقدس

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس: ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية

الرئيس عباس: ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن &#34;عسقلان&#34;

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن "عسقلان"

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

قيادي بـ "الديمقراطية": بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر