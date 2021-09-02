الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يكشف حقيقة وجود يخت سياحي بقطاع غزة













رام الله - دنيا الوطناصدر الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، مساء اليوم الخميس، توضيحاً، بخصوص اليخت السياحي الذي دخل الى قطاع غزة.وأكد الاتحاد في التوضيح الذي نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذا قارب فني تقني؛ لبحث جودة المياه والأسماك في بحر غزة، ويتبع مؤسسة الفاو، بالتعاون مع جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك.وأشار الاتحاد، إلى أنه ليس يختاً سياحياً كما يتناقله النشطاء، علما بأن أي قوارب أو يخوت سياحية يتم دخولها لقطاع غزة، تتم بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.وأوضح الاتحاد، أن مهام القارب تتمثل في تدريب الفريق المختص عن الاشراف على الاقفاص لمدة سنة، وتنفيذ برنامج الغذاء اليومي والنظافة على الاقفاص.وأشار إلى أن من مهامه كذلك، نقل العلف الخاص بالأحواض، وتنفيذ جميع المهام الخاصة بتوصيل الأدوات للصيانة، بالإضافة الى توصيل بزرة السمك طول فترة الحضانة.