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شؤون فلسطينية

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة "عوفر" العسكرية قررت الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، مع الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأوضحت الهيئة أن محكمة عوفر عقدت يوم أمس الأربعاء جلسة للنظر في طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد المقبل، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن "الدامون"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي.

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