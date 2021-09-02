الجهاد الإسلامي تنفي عقد أي لقاءات رسمية مع السلطة في الضفة

رام الله - دنيا الوطننفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عقدها أي لقاءات رسمية مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.وطالبت الجهاد الإسلامي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، قيادة السلطة بتغيير سلوكها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ووقف قمع حرية الرأي وملاحقة النشطاء، وكذلك وقف ملاحقة أبناء الحركة وكوادرها في الضفة عبر الاستدعاءات والاعتقالات المستمرة، بحسب ما جاء على موقع الجهاد الإسلامي الالكتروني.وأكدت الحركة أن هذه الممارسات من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية تصب في مصلحة الاحتلال.