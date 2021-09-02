شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يدعو لاتخاذ خطوات جوهرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد يدعو لاتخاذ خطوات جوهرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى اعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لما يعانيه من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات الجائحة الصحية الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ108، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجدد مطالبته بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية بمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ومنظومته الاستيطانية، ودعم مدينة القدس، وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية.

ودعا العسيلي، المجلس للاطلاع على دراسة حول الواقع الاقتصادي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي أعدها قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، واعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الوزير في كلمته على أن عملية إعادة الإعمار وتقديم كافة المساعدات لشعبنا في قطاع غزة، تقتضي أن تُقدم من خلال قناة واحدة، وهي الحكومة الفلسطينية، ويتطلب إعادة الأعمار التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وبمرجعيات السلام.

واستعرض الوزير تداعيات الجائحة الصحية على  الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من صدمات متتالية في الطلب والعرض، حيث وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 11.5% لعام 2020، وانخفض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10%، وشهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا في أدائها.

وقال العسيلي "أصبح أثر الجائحة عميقا نظراً لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والجرائم التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة وخاصة اجتماعيا واقتصاديا على شعبنا واقتصادنا الفلسطيني".

وأضاف "لم تكتف القوة القائمة بالاحتلال بما تفرضه من سياسات تمييزية وانتهاكات متواصلة، بل فقد شنت عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصارا غير قانوني منذ 14 عاما".

واشار إلى "استهداف الاحتلال جميع مكونات الحياة في القطاع وعملت على تدمير البنية التحتية الصناعية، فهل تشكل المنطقة الصناعية في غزة خطرا أو تهديدا على أمن اسرائيل كما تدعي".

يشار الى ان مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اطلقت تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، وتُقدر الاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل وإعادة الإعمار بقيمة تتراوح بين 345 و485 مليون دولار حيث يهدف هذا التقييم إلى التركيز على إعادة البناء على نحو أفضل.

ويتضمن جدول اعمال المجلس عددًا من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ107ـ والحالية الـ108.

ويتضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبندًا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية في البلدان العربية).

ويناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يكشف حقيقة وجود يخت سياحي بقطاع غزة

الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يكشف حقيقة وجود يخت سياحي بقطاع غزة

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

مقابل كفالة مالية وإقامة جبرية.. سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

الجهاد الإسلامي تنفي عقد أي لقاءات رسمية مع السلطة في الضفة

الجهاد الإسلامي تنفي عقد أي لقاءات رسمية مع السلطة في الضفة

طالع مخرجات القمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت بالقاهرة

طالع مخرجات القمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت بالقاهرة

الجامعة العربية تحذر من خطر مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين بالقدس

الجامعة العربية تحذر من خطر مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين بالقدس

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس: ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية

الرئيس عباس: ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن &#34;عسقلان&#34;

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن "عسقلان"

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

قيادي بـ "الديمقراطية": بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر