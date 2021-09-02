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شؤون فلسطينية

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

استعرض رؤية مصر للسلام وتثبيت التهدئة.. السيسي: يجب تحقيق آمال حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

ورحب الرئيس في بداية المباحثات بشقيقيه الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكداً على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، ومستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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