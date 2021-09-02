فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و2886 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 92,5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,4% ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 92، طولكرم 269، سلفيت 91، نابلس 309، طوباس 17، جنين 173، رام الله والبيرة 155، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 6، الخليل 45، بيت لحم 17، قطاع غزة 1595. مدينة القدس 113“.وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، طولكرم 97، سلفيت 16، نابلس 216، طوباس 18، جنين 55، رام الله والبيرة 60، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 6، الخليل 22، بيت لحم 4، قطاع غزة 423, مدينة القدس 24“وسجلت 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 5 حالات في قطاع غزة وحالة رام الله وحالتان في طولكرم وحالتان في قلقيلية وحالة في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 143 مرضى، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,040,522 بينهم 462,693 تلقوا الجرعتين من اللقاح.