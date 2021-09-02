تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد
أقرت حركة النهضة التونسية بأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد بجانب ما أسمتهم بالأطراف الذين حكموا معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد متفهمة غضب الشارع التونسي.
وقالت حركة النهضة: "إنها مستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".
وأوضحت الحركة أن من أشرف على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، راشد الغنوشي رئيس الحركة قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريباً، مضيفة أن الاجتماع شهد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد جمد في 25 تموز/ يوليو الماضي مجلس النواب الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ظل أزمة سياسية وصلت إلى طريق مسدود.
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