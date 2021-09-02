تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأقرت حركة النهضة التونسية بأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد بجانب ما أسمتهم بالأطراف الذين حكموا معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد متفهمة غضب الشارع التونسي.وقالت حركة النهضة: "إنها مستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".وأوضحت الحركة أن من أشرف على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، راشد الغنوشي رئيس الحركة قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريباً، مضيفة أن الاجتماع شهد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد جمد في 25 تموز/ يوليو الماضي مجلس النواب الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ظل أزمة سياسية وصلت إلى طريق مسدود.