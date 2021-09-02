دولي

في أعلى حصيلة منذ شهرين.. الهند تسجل 47 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

في أعلى حصيلة منذ شهرين.. الهند تسجل 47 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في الهند، عن تسجيل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في معدل الحالات اليومية خلال شهرين.

وأفادت السلطات في بيان لها، اليوم الخميس، أنها سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد خلال شهرين، وبذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت السلطات أنها رصدت أمس، 509 وفيات ناجمة عن الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 439529.

يشار إلى أن الهند تحتل المركز الثاني عالمياً، من حيث إصابات (كورونا)، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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