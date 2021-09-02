توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق



كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 م لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.





وتخلل اللقاء مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.



وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.





رام الله - دنيا الوطنوقعت كل من السعودية والعراق اليوم الخميس، اتفاقية للنقل البحري تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، تدعم الاتفاقية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي في الرياض برئاسة صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية من الجانب السعودي، وناصر الشبلي وزير النقل من الجانب العراقي، وفق (العربية).وينص الاتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة (عرعر) من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث إن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.