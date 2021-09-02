بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

رام الله - دنيا الوطنبدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بين الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني والتي ستبحث القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيد الدولي والسعي لإحياء عملية السلام.وتكتسب القمة الثلاثية أهمية في عقدها بهذه المرحلة لتوحيد الرؤية بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، خاصة ونحن على أبواب القمة العربية المقبلة في الجزائر، وكذلك اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة