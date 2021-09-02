شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
قررت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من الالتقاء أو الحديث مع عدة شخصيات فلسطينية في أراضي عام 1948.

وأفاد المحامي خالد زبارقة، أن مخابرات الاحتلال منعت الشيخ صبري من الحديث أو الالتقاء مع كل من الشيخ رائد صلاح، الشيخ كمال خطيب، سليمان أحمد، فواز اغباريه ومحمد أماره.

وأكد أن مخابرات الاحتلال تسوق ادعاءات باطلة بأن "لقاء الشيخ صبري بتلك الشخصيات يمس بأمن إسرائيل في مدينة القدس".

وأضاف زبارقة، أن القرار يهدف لفصل الشيخ صبري عن جمهور الداخل المحتل، وعن الشخصيات السياسية هناك، في محاولة من سلطات الاحتلال تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ووضع حواجز ما بين القدس والداخل.

ولفت إلى أن القرار محاولة للفصل بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يريد أن يبعد عن المسجد الأقصى كل نقاط القوة بما في ذلك الشخصيات المقدسية، لأن أي حراك سيساهم في حراك المجتمع وتوجيهه نحو قضية القدس والأقصى.

واعتبر زبارقة، أن هذه إجراءات تعسفية تأتي لأهداف سياسية، وهي تفريغ المسجد الأقصى من رواده، وإضعاف العلاقات الاجتماعية بين مركبات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

 من جهته، عقب الشيخ عكرمة صبري على القرار العسكري معتبرا اياه بالقرار غير القانوني وغير الإنساني وغير الحضاري، قائلًا: إن" أي إنسان بالعالم يمكنه أن يتواصل مع العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأن طرق الاتصال في هذه الأيام متعددة".

وأضاف صبري: "لا مبرر لمثل هذه القرارات التي تحاول التضييق على الناس في تحركاتهم وخطاباتهم"، معتبرًا أن هذا القرار يتعارض مع حرية الكلمة والحركة، وأرفضه بشدة.

وأوضح أن "الاحتلال يحاول أن يبحث عن أي أسلوب للتضييق على حركة المواطنين ونشاطاتهم، ولديه نوايا معلنة وغير معلنة بشأن ذلك، لكن هذا لا يعنينا".

وأكد أن "أهل فلسطين من البحر إلى النهر شعب وأسرة واحدة مهما كانت الاختلافات السياسية، وسيبقى الشعب الفلسطيني موحد رغم كل الظروف التي يعيشها".

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة: العملية التعليمية تسير بالشكل الوجاهي الكامل

التعليم بغزة: العملية التعليمية تسير بالشكل الوجاهي الكامل

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

بدء أعمال القمة الثلاثية بين أبو مازن والسيسي والملك عبد الله

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

شاهد: امرأة تقتحم بنكًا إسرائيليًا في حيفا وتهدد بتفجير المكان

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن &#34;عسقلان&#34;

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن "عسقلان"

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

قيادي بـ "الديمقراطية": بينت هو الحاضر الغائب في قمة القاهرة الثلاثية

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاء أبو مازن والسيسي في القاهرة

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

الخارجية تدين المواقف الاسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بأراضي عام 48

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

بحر يدين استمرار اعتقال الاحتلال للأسيرة الحامل أنهار الديك

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن &#34;عسقلان&#34;

نادي الأسير: حالة من التوتر في سجن "عسقلان"

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق وعمليات هدم واسعة في أغسطس

"الإسلامية المسيحية": حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق وعمليات هدم واسعة في أغسطس

أبو الرب يطلع وزير الأوقاف الأردني على آخر التطورات في الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو الرب يطلع وزير الأوقاف الأردني على آخر التطورات في الأقصى والحرم الإبراهيمي

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)

شاهد: حريق هائل يلتهم السوق الشرقي في نابلس

شاهد: حريق هائل يلتهم السوق الشرقي في نابلس

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد &#34;قريباً&#34; في شرم الشيخ

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد "قريباً" في شرم الشيخ

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما