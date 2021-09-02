دولي

(طالبان): الحكومة الأفغانية الجديدة لن تشمل النساء

(طالبان): الحكومة الأفغانية الجديدة لن تشمل النساء
المتحدث باسم (طالبان)
رام الله - دنيا الوطن
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة (طالبان)، :"إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستضم نصف الوزارات السابقة وسيتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن، دون أن يكون فيها وزيرات".

وأضاف: "سنشكل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن.، ونود تشكيل حكومة مدمجة تضم نصف الوزارات السابقة".

وقال متحدث باسم طالبان: "عملية السلام التي كنا نأمل فيها تزداد تعقيدا، وطالبنا جنود بنجشير بالاستسلام للحكومة وإلا سيتم سحقهم".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان المرأة دخول الحكومة الجديدة للبلاد، أجاب مجاهد: "ليس كوزيرات، ولكن باتباع تعاليم القرآن ووفقًا للشريعة، يمكن للمرأة، على سبيل المثال، العمل في الوزارات أو في الشرطة أو في القضاء كمساعدات".

بالإضافة إلى ذلك، أكد مجاهد أن المرأة الأفغانية ستتمكن من الدراسة في الجامعات.

وفي حديثه عن العلاقات الدولية للسلطات الأفغانية الجديدة، أكد  المتحدث باسم طالبان، أن الصين هي شريكتهم الرئيسية، وتمثل فرصة أساسية ورائعة ومستعدة للاستثمار، وإعادة بناء البلاد، وعبارة عن بوابة للأسواق في العالم، حسب قوله.

كما نفى الشائعات حول فتور العلاقات مع روسيا، وقال: "نواصل الحفاظ على علاقات ممتازة مع شريك مهم مثل روسيا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في المنطقة، العلاقات مع موسكو سياسية واقتصادية بشكل أساسي، تواصل روسيا دور الوسيط بالنسبة لنا وتشارك معنا في تهيئة الظروف من أجل السلام الدولي".

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