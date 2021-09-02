دولي

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و546 ألف وفاة و219 مليونا و333 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و546 ألف وفاة و219 مليونا و333 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 546 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 219 مليونا وما يقارب من 333 ألف إصابة، تعافى منهم 196 مليونا وأكثر من 119 الف مريض.

وتتفشى جائحة "كورونا" في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 683 ألفا و223 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و10,471 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي: أميركا (1,480 وفاة)، والمكسيك (835 وفاة)، وفيتنام (804 وفيات)، وروسيا (790 وفاة)، والبرازيل (703) وفيات.

وأوضحت، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (184,420 إصابة)، والهند (45,971 إصابة)، وبريطانيا (35,693إصابة)، وإيران (33,170 إصابة)، والبرازيل (26,348) إصابة، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (659,927 وفاة)، والبرازيل (581,228 وفاة)، والهند (439,559 وفاة)، والمكسيك (260,503 وفيات)، والبيرو (198,329) وفاة.

وأظهرت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (40,330,712 إصابة)، والهند (32,857,937 إصابة)، والبرازيل (20,804,215 إصابة)، وروسيا (6,937,333 إصابة)، وبريطانيا (6,825,074) إصابة.

أخبار ذات صلة

(طالبان): الحكومة الأفغانية الجديدة لن تشمل النساء

(طالبان): الحكومة الأفغانية الجديدة لن تشمل النساء

الولايات المتحدة: إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

الولايات المتحدة: إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

فقدان خمسة عسكريين أمريكيين بسقوط مروحيتهم من حاملة طائرات بالمحيط الهادي

فقدان خمسة عسكريين أمريكيين بسقوط مروحيتهم من حاملة طائرات بالمحيط الهادي

تعرّف على متحور (كورونا) الجديد الذي قد &#34;يقاوم&#34; اللقاحات

تعرّف على متحور (كورونا) الجديد الذي قد "يقاوم" اللقاحات

خلفًا لـ &#34;أرغامان&#34;.. تعيين نائب رئيس (شاباك) رئيسا للجهاز

خلفًا لـ "أرغامان".. تعيين نائب رئيس (شاباك) رئيسا للجهاز

وفيات (كورونا) حول العالم تتجاوز 4 ونصف مليون وفاة

وفيات (كورونا) حول العالم تتجاوز 4 ونصف مليون وفاة

لافروف يتهم الغرب بمحاولة جر الهند إلى مواجهة في الشرق

لافروف يتهم الغرب بمحاولة جر الهند إلى مواجهة في الشرق

روسيا: تسجيل 790 وفاة و18368 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة

روسيا: تسجيل 790 وفاة و18368 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق وعمليات هدم واسعة في أغسطس

"الإسلامية المسيحية": حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق وعمليات هدم واسعة في أغسطس

أبو الرب يطلع وزير الأوقاف الأردني على آخر التطورات في الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو الرب يطلع وزير الأوقاف الأردني على آخر التطورات في الأقصى والحرم الإبراهيمي

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)

شاهد: حريق هائل يلتهم السوق الشرقي في نابلس

شاهد: حريق هائل يلتهم السوق الشرقي في نابلس

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية

&#34;شؤون المغتربين&#34; تدعو الجاليات لتكثيف جهودها لإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك

"شؤون المغتربين" تدعو الجاليات لتكثيف جهودها لإطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك

طاقم الدفاع يستأنف على تمديد عزل الشيخ رائد صلاح

طاقم الدفاع يستأنف على تمديد عزل الشيخ رائد صلاح

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد &#34;قريباً&#34; في شرم الشيخ

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد "قريباً" في شرم الشيخ

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

بمبلغ 4.45 مليار دولار.. مصر تستعد لبناء أول خط من شبكة القطار الكهربائي السريع

بمبلغ 4.45 مليار دولار.. مصر تستعد لبناء أول خط من شبكة القطار الكهربائي السريع