الولايات المتحدة: إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة الأميريكية، عن حالة الطوارئ في ولاية (كاليفورنيا)، فيما أمر الرئيس جو بايدن، بتقديم المساعدة الفيدرالية لتعزيز جهود المستجيبين المحليين لمكافحة حريق(كالدور).وقال البيت الأبيض: "إن إجراء بايدن هذا يسمح بتنسيق إجراءات الإغاثة في حالات الكوارث من قبل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)"، وفق (روسيا اليوم).يذكر أن النيران اشتعلت في سلسلة جبال (سييرا نيفادا) منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، ولا تزال تهدد المنازل والشركات بالقرب من بحيرة تاهو، بسبب الرياح العاتية والظروف المناخية الجافة.هذا واضطر عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا، ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة، فيما يعمل نحو 15 ألف رجل إطفاء على إخماد الحرائق في الولاية.