"الإسلامية المسيحية": حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق وعمليات هدم واسعة في أغسطس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر آب / أغسطس 2021م، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الشهر انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد رصدت الهيئة الاقتحامات المتكررة والمستمرة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة كبار المتطرفين وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وفي ظل هجمتها التهويدية الشرسة على القدس المحتلة ومقدساتها، لم توفر سطات الاحتلال جهداً في سبيل تحقيق هدفها الابرز بتهويد المدينة المقدسة وصبغها بمعالم يهودية غريبة عن عروبتها، حيث تم الكشف مؤخراً عن حفريات سرية جديدة أسفل ساحة البراق، لتكون مع شبكة الانفاق والحفريات الضخمة اسفل القدس مدينة أخرى تحاكي مخططاتهم ومزاعمهم.كما واصلت عمليات الاعتقال الهمجية بحق ابناء المدينة المقدسة والاعتداء على كل ما هو عربي فلسطيني فيما واصلت عمليات الهدم بحق منازل ومنشآت المقدسيين ، ولم توفر جهدا في خططها الاستيطانية لتهويد المدينة وطمس كل معي هو عربي فيها.وقد كانت الانتهاكات على النحو التالي:v الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة:- صعدت سلطات الاحتلال اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وشددت من إجراءاتها الاستفزازية أمام أبوابه، وواصلت منع الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة والأقصى المبارك.- اقتحمت قوات الاحتـلال الإسرائيلي، حفل زفاف لعائلة العباسي في حي الثوري جنوب بلدة سلوان، القريبة من المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أغلقت مداخل الحي والشارع الرئيسي ومنعت المقدسيين المشاركين فيه من اتمامه.- أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد أن أقدم مستوطنون "إسرائيليون"، على طعنه خلال تواجده في سوق غربي مدينة القدس المحتلة.v اجراءات التهويد في المدينة:واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية في القدس المحتلة، في محاولة منها لفرض السيطرة الكاملة على المدينة لتهويد القدس، وتوسيع المستوطنات وربطها ككتلة واحدة.· الكشف عن قيام سلطات الاحتلال بإجراء حفريات سرية جديدة أسفل الجهة الغربية لساحة البراق المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي تشكل قسماً من مساحة المسجد الأقصى الإجمالية.· أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد، جنوب القدس المحتلة يشمل بناء 296 وحدة استيطانية في منطقة "مفرق بات" القريبة من بلدة بيت صفافا، بمحاذاة خط سير القطار الخفيف، جنوب القدس.· أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من مشروع (الشارع الأمريكي) التهويدي الذي سيربط بين مستوطنة (جفعات حماتوس) جنوب القدس، وجبل الزيتون وسط القدس المحتلة.· واصلت آليات وبلدوزرات وطواقم الاحتلال الإسرائيلية العمل في أرضية مطار القدس، في بلدة قلنديا شمال المدينة المحتلة، في أكثر من موقع لإنشاء بُنى تحتية لأكبر مستوطنة يجري بناؤها في المنطقة، والتي تهدف لفصل القدس المحتلة نهائياً عن امتدادها الجغرافي الفلسطيني في رام الله، وغيرها. وتشمل الأشغال حفريات واسعة، وشق نفق يمتد من المنطقة مروراً بمحيط حاجز قلنديا، وصولاً الى مستوطنات أقامها الاحتلال الإسرائيلي على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات: عناتا، وجبع، وحزما، شمال شرق القدس المحتلة.· كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، بأنّ ما يسمى بـ"صندوق تراث حائط المبكى"، المسؤول عن حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، والمرتبط بمكتب رئيس حكومة الاحتلال قد تقدم لمناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة (التهويدي) الواصل بين باحة حائط البراق والمسجد الأقصى المبارك، والذي سيستخدم لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى. وبحسب الصحيفة، فقد جاء في نص المناقصة: "أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة".v جرائم التجريف والهدم:- نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة في محيط حاجز قلنديا العسكري لصالح مشاريع تهويدية، تزامنا مع التضييق على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القدس ورام الله.- هدمت عائلة المواطن المقدسي، عقاب جعابيص، منشآت يملكها في بلدة جبل المكبر "ذاتياً"، جنوب شرق القدس المحتلة، بضغطٍ من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل، في حي الأشقرية ببيت حنينا بالقدس المحتلة.- أجبرت سلطات الاحتلال، المقدسي محمود سمرين على هدم غرفة سكنية في منزله قسراً، في حي وادي حلوة بسلوان في مدينة القدس المحتلة.- هدمت قوات الاحتلال حضانة أطفال، تعود للمواطن المقدسي محمد حسين جمعة، في بلدة بيت صفافا، جنوب القدس المحتلة.- هدمت عائلة الشاب المقدسي محمد مطر منزلها ذاتيا في حي عين اللوزة، ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بقرار من بلدية الاحتلال في القدس بحجة البناء دون ترخيص.- هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منزلا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة "البناء بدون ترخيص".- هدمت طواقم وجرافات تابعة لسلطة الطبيعة في حكومة الاحتلال، ترافقها قوة عسكرية معززة، سوراً يحيط بأرض في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لاقتحام أراض والقيام بأعمال حفر في المنطقة، لصالح مشاريع استيطانية وتهويدية.