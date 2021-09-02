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بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، إنهاء جميع أشكال الحظر في البلاد بعد حوالي 528 يومًا، على بدء الحظر الليلي، والذي فرض قبل 17 شهرًا لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وحتى ليلة أمس، كانت تغلق جميع المنشآت وتمنع حركة الأفراد في مناطق المملكة كافة ليلا حتى السادسة صباحا باستثناء المطاعم والأشخاص الحاصلين على اللقاحات وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لفتح كافة القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وفق (سكاي نيوز عربية).

المهندس صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في تصريح صحفي: "إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء وتتضمن إجراءات المرحلة الثالثة إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم".

وتشمل المرحة الثالثة السماح لجميع القطاعات بالعمل، في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمائة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية، تبلغ 50 بالمائة، وبحد أقصى 200 شخص، كما سيسمح بإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمائة.

الجدير ذكره أن الأردن، سجل حوالي 800 ألف إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وحوالي 10 آلاف وفاة لغاية اليوم، بينما تعمل وزارة لصحة على تكثيف حملات التطعيم، التي وصلت لحوالي 6 مليون جرعة.

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