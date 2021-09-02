شؤون فلسطينية

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس

غزة: مواطنان من ذوي الاحتياجات الخاصة يضربان عن الطعام ويناشدان الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مواطنان غزيّان من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر "دنيا الوطن" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، بمساعدتهم في توفير أدنى متطلبات الحياة والعيش بكرامة، حتى يستطيعان تلبية أبسط احتياجات أبنائهم.

وأعلن المواطنان، عبد الرحيم خشام وسليمان أبو طعيمة، الإضراب عن الطعام، منذ خمسة أيام، في منطقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بسبب ما يمران به من ضيق العيش وعدم توفير لهم أدنى متطلبات الحياة، كي يعيشان وعائلاتهما حياة كريمة.

وقال المواطن عبد الرحيم محمد خشام: "أنا مبتور اليدين ولا أستطيع العمل، ولا أحد ينظر لي بعين الرحمة، ولا أتقاضى راتب كي أوفر قوت يوم أسرتي".

وأضاف: "أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يقوم بتلبية احتياجاتنا المعيشية، في ظل أننا من ذوي الإعاقة، ونطالبه بأن يوفر لنا راتب كي أطعم أبنائي، فنحن لسنا متسولين، بل لدينا كرامة وعفة، وصبرنا وذقنا المر والصعب".

من جانبه، قال المواطن سليمان أبو طعيمة: " أنا مصاب بالشلل ولا أستطيع المشي على القدميين، ولا أتقاضى راتب أو أي مصدر دخل أخر، وأريد أن أعيش حياة كريمة مثل باقي العالم، لكن لا أحد يدور علينا كلهم (نفسي نفسي)، وقمت بالاعتصام لأنه السبيل الأخير لي من أجل أن أطالب بتوفير قوت يوم أبنائي وأسرتي".

وتابع:" أناشد الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، أن ينظروا لنا بعين الرحمة، ويقوموا بحل مشكلتنا، ونحن أصحاب إعاقة ولسنا متسولين، وأنا درست وتعلمت، ولم أجد فرصة عمل، ولا أدري ما الذي سيحصل لي لاحقاً".

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