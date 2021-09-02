شؤون فلسطينية

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)

غزة: وزارتا التعليم والصحة تشرعان بحملة تطعيم طلبة المدارس ضد فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة بتطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى 12 ضد فايروس (كورونا).

وانتشرت الفرق الصحية في المدارس التي تشتمل على الطلبة المستهدفين وسط تطبيق إجراءات السلامة الصحية ومتابعة من الفرق التربوية.

وتفقد وفد مشترك من وزارتي التعليم والصحة إجراءات التطعيم في مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين غرب غزة، بمشاركة مدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ.أحمد النجار، ومدير الصحة المدرسية د. عبد الكريم المجدلاوي.

وأوضح النجار أن عمليات التطعيم تسير على ما يرام، حيث جرى تجهيز الأماكن اللازمة في المدارس، وأن هناك إقبالاً كبيراً من الطلبة، لافتاً إلى أن الهدف الأساس هو حماية الطلبة والمجتمع، إضافة إلى أن تلقي اللقاح سيقود إلى استمرار التدريس الوجاهي.

كما ذكر النجار أن الوزارة مستمرة في حملات التثقيف والتوعية على صعيد الطلبة والمجتمع بكافة الوسائل حول أهمية تلقي اللقاحات.

بدوره بين القدرة أن التطعيم سيشمل أكثر من مئة ألف طالب في أكثر من 180 مدرسة حكومية على مستوى محافظات غزة، موضحاً أن ذلك سيعزز المناعة المجتمعية المطلوبة لمحاربة هذا الوباء.

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