مؤسسة اسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة تحدي 5 شرق بيت لحم
اقتحمت مؤسسة إسرائيلية متطرفة، اليوم الخميس، مدرسة تحدي 5 في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ان مؤسسة "راكافيم" الاسرائيلية المتطرفة اقتحمت مدرسة تحدي 5 للمرة الثانية على التوالي خلال أيام، وأخطرت القائمين عليها لمراجعة محكمة الاحتلال في 10 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، علما أن المؤسسة رفعت شكوى لإزالة المدرسة.
واضاف بريجية ان مهمة هذه المؤسسة هي مراقبة الأبنية والمنشآت الفلسطينية في منطقة "c"، وهدمها.
يشار الى أن مدرسة تحدي 5 تعرضت للهدم ثلاث مرات، قبل أن يتم إعادة بنائها مجددا قبل ثلاث سنوات، وهي مسقوفة بالصفيح المقوى.
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