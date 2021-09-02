مؤسسة اسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة تحدي 5 شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مؤسسة إسرائيلية متطرفة، اليوم الخميس، مدرسة تحدي 5 في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ان مؤسسة "راكافيم" الاسرائيلية المتطرفة اقتحمت مدرسة تحدي 5 للمرة الثانية على التوالي خلال أيام، وأخطرت القائمين عليها لمراجعة محكمة الاحتلال في 10 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، علما أن المؤسسة رفعت شكوى لإزالة المدرسة.واضاف بريجية ان مهمة هذه المؤسسة هي مراقبة الأبنية والمنشآت الفلسطينية في منطقة "c"، وهدمها.يشار الى أن مدرسة تحدي 5 تعرضت للهدم ثلاث مرات، قبل أن يتم إعادة بنائها مجددا قبل ثلاث سنوات، وهي مسقوفة بالصفيح المقوى.