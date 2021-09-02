الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عدداً من المواطنين خلال حملات دهم وتفتيش طالت عددا من المناطق في الضفة الغربية، واندلع على إثرها مواجهات متفرقة.ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فحمة جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عنان مراعبة بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته.وأصيب شقيق المعتقل محمد مراعبة الفتى عميد بجروح بعد نهشه من الكلاب التي مزقت ملابسه، كما استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من منزل رائد صعابنة.واختطفت وحدات خاصة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الشاب محمود عثمان حمامرة بعد تسللها إلى جبع ومداهمة منزل ذويه.وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد فشافشة وفتشته وخرّبت في محتوياته.واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، وأصيب خلالها العشرات من المواطنين بالاختناق بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال على الشبان والمنازل المجاورة لنقطة المواجهة.وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشاب أحمد جواد حامد بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.