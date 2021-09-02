طاقم الدفاع يستأنف على تمديد عزل الشيخ رائد صلاح

رام الله - دنيا الوطناستأنف طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، على قرار محكمة الاحتلال في بئر السبع، تمديد عزله الانفرادي حتى نهاية محكوميته على خلفية "ملف الثوابت".وشدد طاقم الدفاع في الاستئناف على أن استمرار عزل الأسير الشيخ رائد صلاح، تسبب له بمعاناة صحية ونفسية كبيرة.وأشار الطاقم إلى أنه ووفق القانون ولا سيما المواثيق الدولية والقانون الجنائي الدولي، فإن عزل السجين يعتبر شكل من أشكال التعذيب وهو محرم.وقررت محكمة الاحتلال في 18 من الشهر الماضي، تمديد العزل الانفرادي للشيخ صلاح حتى انتهاء محكوميته.