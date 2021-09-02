طالع الخريطة: بلدية غزة تشرع بتنظيم مواقف السيارات بمنطقة الجندي المجهول

وبينت البلدية أنها ستبدأ بتوزيع مواد توعوية وإرشادية بخطة تنظيم المنطقة لتوعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالإجراءات الجديدة، كما سيتم إخطار أي مخالف للنظام الجديد لتقليل الازدحام المروري وتنظيم حركة السير.









رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بتنظيم وإدارة مواقف السيارات في شارع عمر المختار من مقر المجلس التشريعي غرباً وحتى مفرق السرايا شرقاً اعتباراً من اليوم الأربعاء، ضمن جهودها لتنظيم حركة السير، وتقليل الازدحام المروي في المنطقة.وذكرت البلدية أن المواقف ستكون متاحة لوقوف السيارات فقط ساعتين خلال اليوم وستقوم البلدية بمتابعتها لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من المواقف خلال اليوم، ولمنع وقوف بعض السيارات لساعات طويلة خلال اليوم مما يتسبب بازدحام مروري في المنطقة.وأوضحت أنها تواصلت مع المؤسسات الواقعة في المنطقة المذكورة بخصوص نظام المواقف الجديد وبدأت هذه المؤسسات بالاستجابة وتوفير مواقف جديدة لسيارات موظفيها، مبينةً أن الوقوف في شارعي الشهداء وأحمد عبد العزيز والشوارعالرابطة بين هذين الشارعين ومنطقة الجندي ستكون متاحة على مدار الساعة.