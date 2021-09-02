توقيع مذكرات تفاهم لدعم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة العمل ثلاث مذكرات تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع، اليوم، بهدف دعم وتحسين وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في محافظة الخليل، حيث تأتي هذه المذكرات ضمن مشروع "مبادرة تحسين سبل العيش لتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال"، المنفذ في محافظتي بيت لحم والخليل، والممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.وستقوم منظمة العمل ضد الجوع بدعم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في الخليل وحلحول ويطا من خلال افتتاح ثلاثة برامج تدريب مهني جديدة، تشمل تجهيز مختبر حاسوب لتخصص التصميم الجرافيكي في مركز تدريب مهني الخليل، وتأسيس ورشة تختص بالتمديدات الصحية في مركز تدريب مهني يطا، وكذلك تجهيز مركز للتجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة خاص بالإناث في مركز تدريب مهني حلحول.