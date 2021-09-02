مسيرة للمستوطنين في القدس وسط انتشار مكثف للاحتلال

رام الله - دنيا الوطننظم مستوطنون مساء أمس الأربعاء، مسيرة "الأبواب" الشهرية، داخل البلدة القديمة في مدينة القدس، بحجة الاحتفال ببداية الشهر العبري.وتجول عشرات المستوطنين في مسار محدد بالبلدة القديمة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.ورفع المستوطنون أعلاما تحمل صور الهيكل المزعوم وأدوا طقوساً استفزازية خلال المسيرة.وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة في البلدة القديمة، وعلى طول سير المسيرة، وأغلقت الطرق وضيقت الحركة على الأهالي في المنطقة.كما أغلقت قوات الاحتلال طريق باب الأسباط وفرضت تشديدات على مداخل البلدة القديمة لتسهيل مرور المستوطنين.