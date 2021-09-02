المطران حنا: ما يسمى بالدولة المؤقتة والحلول الاقتصادية مرفوض من قبل شعبنا





وقال: الفلسطينيون هم أصحاب قضية عادلة وما يناضلون من اجله ليس الفتات بل الحرية الكاملة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.





وتابع المطران حنا: "لم يقدم الفلسطينيون هذا الكم الهائل من التضحيات والشهداء من اجل حلول اقتصادية ودولة مؤقتة لا حول لها ولا قوة فهذا الشعب يستحق الحرية الكاملة واستعادة حقوقه السليبة، بما في ذلك حق العودة، والتي لا يسقط بالتقادم وحقنا كفلسطينيين في ان نعيش أحراراً في وطننا".





وشدد على أن "الفلسطينيين جميعا يرفضون الحلول المؤقتة اقتصادية كانت ام غير ذلك وهم يطالبون ويؤكدون حقهم المشروع في ان يزول الاحتلال لكي ينعموا بالحرية والكرامة في وطنهم".

رام الله - دنيا الوطنعبّر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم عن رفضه مقولة الدولة المؤقتة والحل الاقتصادي والذي لن يجلب الامن والأمان لبلادنا ولمنطقتنا.