شؤون فلسطينية

غزة: ارتفاع إجمالي المُطعمين منذ بداية حملة التطعيم لأكثر من 3000 مواطن

غزة: ارتفاع إجمالي المُطعمين منذ بداية حملة التطعيم لأكثر من 3000 مواطن
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إن أمس الأربعاء، شهد تطعيم 25847 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الأماكن العامة، استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك-أمانك). 

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يرتفع إجمالي المطعمين في قطاع غزة إلى نحو 304 آلاف مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد (كوفيد-19).

وأشادت وزارة الصحة بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا، و"الشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين".

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