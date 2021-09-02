شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاحد، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 31-20 30-19 بيت لحم 31-20 31-20 30-19
رام الله والبيرة 30-19 30-19 29-18 طولكرم 32-22 32-22 31-21
نابلس 32-20 32-20 31-20 قلقيلية 32-22 32-22 31-21
جنين 34-22 34-22 33-22 سلفيت 31-20 31-20 30-19
طوباس 35-23 35-23 34-23 روابي 32-20 32-20 31-20
الخليل 30-19 30-19 29-19 غزه 31-23 31-23 30-22
أريحا 40-26 40-26 39-25 خانيونس 31-23 31-23 30-22
الأغوار الشمالية 38-24 38-24 37-23 رفح 32-22 32-22 31-21

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