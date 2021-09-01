شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى "أم إياد" زوجة الشهيد صلاح خلف

الرئيس عباس ينعى "أم إياد" زوجة الشهيد صلاح خلف
صلاح خلف
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، المناضلة تمام الكاشف "أم إياد" زوجة الشهيد صلاح خلف "أبو إياد"، التي توفيت اليوم.

وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة ولأبناء شعبنا، سائلا، المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

والشهيد "أبو إياد" من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، ثم مفوض جهاز الأمن في الحركة، وتعرض "أبو إياد" منذ عام 1970  لأكثر من عملية اغتيال، حتى استشهد في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1991، برصاص الغدر الإسرائيلي في تونس برفقة زملائه هايل عبد الحميد "أبو الهول"، والمناضل فخري العمري "أبو محمد".

وهاتف الرئيس عباس، مساء اليوم الأربعاء، زياد، نجل الشهيد صلاح خلف (أبو إياد)، معزيا بوفاة والدته المناضلة أم إياد.

وأعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة، داعيا الله تعالى، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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