إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد "قريباً" في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، سيُعقد "قريبا" في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أنه جرى الاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي "على عقد عقد الاجتماع علنًا - وليس سرا"، فيما تتواصل الاتصالات لترتيب أجندة اللقاء.وأضافت القناة أن إسرائيل قامت بسلسلة بادرات تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية في غزة، في إشارة إلى "التسهيلات" التي أقرتها سلطات الاحتلال في غزة مؤخرا.ولم تحدد القناة تاريخا محددا للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون "قريبا جدا"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.