شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الشيخ ووزير الخارجية المصري في القاهرة

تفاصيل لقاء الشيخ ووزير الخارجية المصري في القاهرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سياسة "الأبارتهايد" التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني بالضفة، وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها في تدمير ممنهج لقطاع غزة، والقصف برا وجوا وبحرا وتدمير منازل المواطنين، والبنية التحتية.

وثمن الشيخ مواقف مصر الشريك الكامل مع فلسطين، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن هذه المواقف المصرية المشرفة تتسق مع المواقف التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

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