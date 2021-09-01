"التعليم العالي" تعلن تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية للدورة المقبلة 2021-2023.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، والمكوّن من مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات) المشتركة في الاتحاد، بحضور رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي.وجرت عملية اختيار التشكيلة الجديدة للاتحاد وفقاً لتعليماته من خلال فتح باب الترشّح للمناصب الإدارية لجميع أعضاء الهيئة العامة.وقد حصل حسن ناصيف من الجامعة العربية الأمريكية على موقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتوافق، فيما حصل شاهر ناجي من جامعة الاستقلال على منصب الأمين العام للاتحاد بالانتخاب، وحصل قتيبة علاونة من الكلية العصرية الجامعية على منصب أمين الصندوق بالتوافق.وتم خلال الاجتماع إقرار التقرير المالي والإداري للاتحاد للعام الأكاديمي 2020-2021.بدوره، شكر هودلي الهيئة الإدارية السابقة على ما إنجازاتها رغم الظروف الصعبة جراء تفشي فيروس (كورونا)، ناقلاً تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ومباركته للهيئة الإدارية الجديدة، مشدداً على ضرورة تعزيزالنشاط الرياضي الجامعي في مختلف الميادين المحلية والدولية.