المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

رام الله - دنيا الوطنفي مسعى لتحقيق ما أسمته "المناعة الجماعية"، نظمت الحكومة المغربية حملة تطعيم واسعة تشمل تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12 و17 عاماً).وجاء قرار التطعيم بناءً على توصية اللجنة العلمية المكلفة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس (كورونا)، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).هذا، وأكدت السلطات بأن عملية التلقيح طوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء التلاميذ، كما قررت تأخير موعد الدخول المدرسي من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر لتوفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة التلاميذ.وكشفت وزارة الصحة، عن حصيلة الوفيات وحالات الشفاء بسبب فيروس (كورونا)، إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء.وأفادت الوزارة في نشرتها اليومية الخاصة بنتائج الرصد الوبائي لـ (كوفيد-19)، بأنه جرى تسجيل 100 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12749 حالة وفاة.