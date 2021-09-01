شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في باكستان والأردن

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في باكستان والأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية باكستان، وذلك بمجال البكالوريوس في تخصصات الهندسة والصيدلة.

كما أعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب المنافسة على مقاعد الطب البشري لدرجة البكالوريوس في الأردن.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد لزيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

يشار إلى أن المقاعد الدراسية التي تُعلن عنها الوزارة؛ يُعامل فيها الطالب معاملة الطالب في الدولة المانحة من ناحية الرسوم الدراسية.

أخبار ذات صلة

العطاري وحنيفات يترأسان الاجتماع التأسيسي لـ&#34;الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي&#34;

العطاري وحنيفات يترأسان الاجتماع التأسيسي لـ"الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي"

استمر 33 يوماً.. الأسير حمامرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

استمر 33 يوماً.. الأسير حمامرة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله: تشييع جثمان الشهيد جاد الله إلى مثواه الأخير

رام الله: تشييع جثمان الشهيد جاد الله إلى مثواه الأخير

اشتية: فلسطين والأردن شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير

اشتية: فلسطين والأردن شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير

الجامعة العربية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

الجامعة العربية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

أول تعليق من الولايات المتحدة على لقاء الرئيس عباس وغانتس

أول تعليق من الولايات المتحدة على لقاء الرئيس عباس وغانتس

&#34;أطباء الأسنان&#34; بغزة: تأثير البنج على المُطعمين بلقاح (كورونا) غير صحيح

"أطباء الأسنان" بغزة: تأثير البنج على المُطعمين بلقاح (كورونا) غير صحيح

مجدلاني يلتقى ممثل هولندا ويدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

مجدلاني يلتقى ممثل هولندا ويدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العطاري وحنيفات يترأسان الاجتماع التأسيسي لـ&#34;الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي&#34;

العطاري وحنيفات يترأسان الاجتماع التأسيسي لـ"الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي"

رام الله: تشييع جثمان الشهيد جاد الله إلى مثواه الأخير

رام الله: تشييع جثمان الشهيد جاد الله إلى مثواه الأخير

مجدلاني يلتقى ممثل هولندا ويدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

مجدلاني يلتقى ممثل هولندا ويدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

الخارجية: تسجيل وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية بجنوب افريقيا

الخارجية: تسجيل وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية بجنوب افريقيا

اشتية: يجب على المانحين تقديم الدعم للموازنة لسد العجز الجاري

اشتية: يجب على المانحين تقديم الدعم للموازنة لسد العجز الجاري

الديمقراطية: جرائم الاحتلال اليومية تكشف حقيقة وعود غانتس لقيادة السلطة الفلسطينية

الديمقراطية: جرائم الاحتلال اليومية تكشف حقيقة وعود غانتس لقيادة السلطة الفلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة بعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة بعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

وزيرة الصحة: أدوية فلسطينية سيتم ارسالها لأهلنا بلبنان

وزيرة الصحة: أدوية فلسطينية سيتم ارسالها لأهلنا بلبنان

منوعات

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بمعاتبته لأهله بهذه الرسالة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

بعد تقليدها لسعاد حسني.. الجمهور يهاجم شجون الهاجري بقسوة

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ&#34;حارة القبة&#34;

شاهد: أمل عرفة تلفت الأنظار بما فعلته بعد انضمامها لـ"حارة القبة"

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

أحمد العوضي ينفي شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة مفاجئة

عربي

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

المغرب: إطلاق حملة تطعيم واسعة للأطفال ما بين 12 و17 عاما

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

لبنان: إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

الجزائر:البدء بتعويض متضرري الحرائق

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب

أزمة كهرباء محتملة في العراق.. لهذا السبب