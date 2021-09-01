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بمبلغ 4.45 مليار دولار.. مصر تستعد لبناء أول خط من شبكة القطار الكهربائي السريع

بمبلغ 4.45 مليار دولار.. مصر تستعد لبناء أول خط من شبكة القطار الكهربائي السريع
القطار السريع الذي تنوي مصر بناءه
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مصر، اليوم، الأربعاء، عقدًا بقيمة 4.45 مليار دولار مع شركة "سيمنس للنقل" الألمانية التي تقود تحالفاً لبناء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن خطة الدولة لتطوير موانئها.

وقالت وزارة النقل، في بيان في صفحتها عبر (فيسبوك): إن العقد يشمل تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة (15 عامًا) للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد على طول 660 كيلومترًا، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.

وستنفذ العقد الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، وتحالف بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، يضم كلا من شركة "المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاءات" المصريتين.

وسيربط الخط الأول مدينة العين السخنة، وهي ميناء رئيسي في البحر الأحمر، بمدينة مطروح، التي تقع على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالإسكندرية ومحطات مجاورة.

ويشمل القطار السريع، وهو الأول من نوعه في مصر، الركاب والبضائع. 

ولم يوضح وزير النقل المصري كامل الوزير في البيان - عقب التوقيع - تفاصيل حول سعة القطار، لكنه قال إنه يتميز بسعة نقل كبيرة، ويعتبر محورًا جديدًا للربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، منها ميناء السخنة الاستراتيجي.

وفي البيان نفسه، قال رولاند بوش، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، إن المشروع يدعم النمو الاقتصادي، ويخلق العديد من الوظائف.

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